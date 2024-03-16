"За рулем" назвал четыре доступных авто, которые везут по параллельному импорту

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Недавно было объявлено о продлении программы параллельного импорта автомобилей до конца 2027 года, сообщает Министерство промышленности и торговли. Это означает, что будет сохранен упрощенный процесс легализации иностранных машин. В частности, речь идет о процедуре оценки отдельных транспортных средств, которая освобождает их от обязательной сертификации.

Фото: Wikipedia by Bezik is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0.

Параллельный импорт значительно обогатил выбор автомобилей для российских потребителей после ухода из страны западных брендов. Несмотря на присутствие множества китайских марок на рынке, интерес к иностранным автомобилям продолжает расти. Недавно издание "За рулем" назвало четыре автомобиля, стоимостью от 2,5 миллионов рублей, которые были ввезены с использованием "серых" схем.

Первый в списке — Honda Fit Crosstar . В настоящее время эту японскую модель можно приобрести за 3,1 миллиона рублей, что ниже прежней минимальной цены в 3,3 миллиона. Этот автомобиль представляет собой 5-дверный хэтчбек с увеличенным дорожным просветом до 160 мм. Стоит отметить, что стандартная модель Fit уже давно присутствует на рынке. Однако Fit Crosstar, производимый в Китае на совместном предприятии с GAC, предлагается с полным приводом в гибридной версии или с обычным ДВС. В России также доступен вариант с передним приводом и 1,5-литровым двигателем мощностью 124 л. с., который поставляется зимой. Все эти двигатели работают с вариаторной коробкой передач. Помимо надежного "атмосферника", автомобиль имеет жесткую, но прочную подвеску.

. В настоящее время эту японскую модель можно приобрести за 3,1 миллиона рублей, что ниже прежней минимальной цены в 3,3 миллиона. Этот автомобиль представляет собой 5-дверный хэтчбек с увеличенным дорожным просветом до 160 мм. Стоит отметить, что стандартная модель Fit уже давно присутствует на рынке. Однако Fit Crosstar, производимый в Китае на совместном предприятии с GAC, предлагается с полным приводом в гибридной версии или с обычным ДВС. В России также доступен вариант с передним приводом и 1,5-литровым двигателем мощностью 124 л. с., который поставляется зимой. Все эти двигатели работают с вариаторной коробкой передач. Помимо надежного "атмосферника", автомобиль имеет жесткую, но прочную подвеску. Kia Stonic (KX1) также доступен по цене от 2,5 миллионов рублей. Этот компактный хэтчбек не имеет полноприводной версии и является близким родственником модели Rio четвертого поколения. Его клиренс составляет 165 мм. Автомобиль оснащен 1,4-литровым атмосферным двигателем мощностью 100 л. с., который работает с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Это надежное сочетание, которое уже знакомо российским водителям по другим моделям Kia и Hyundai. АКПП также доказала свою надежность. Кроме того, автомобиль обладает хорошим оснащением, включая мультимедийную систему с 8,0-дюймовым сенсорным экраном.

(KX1) также доступен по цене от 2,5 миллионов рублей. Этот компактный хэтчбек не имеет полноприводной версии и является близким родственником модели Rio четвертого поколения. Его клиренс составляет 165 мм. Автомобиль оснащен 1,4-литровым атмосферным двигателем мощностью 100 л. с., который работает с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Это надежное сочетание, которое уже знакомо российским водителям по другим моделям Kia и Hyundai. АКПП также доказала свою надежность. Кроме того, автомобиль обладает хорошим оснащением, включая мультимедийную систему с 8,0-дюймовым сенсорным экраном. Также следует упомянуть китайскую версию Skoda Octavia . В Китае продолжают производить модель предыдущего поколения (A7), в то время как в Европе уже активно продается новое поколение (A8). Автомобиль собирается на совместном предприятии SAIC-VW. В России он предлагается по цене от 2,5 до 3,6 миллионов рублей. Под капотом установлен 150-сильный турбированный двигатель объемом 1,4 литра, который работает с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Оба агрегата показывают хорошую надежность при правильном обслуживании, пробег до 100-120 тысяч километров. В России планируется продавать только версию верхнего уровня оснащения.

. В Китае продолжают производить модель предыдущего поколения (A7), в то время как в Европе уже активно продается новое поколение (A8). Автомобиль собирается на совместном предприятии SAIC-VW. В России он предлагается по цене от 2,5 до 3,6 миллионов рублей. Под капотом установлен 150-сильный турбированный двигатель объемом 1,4 литра, который работает с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Оба агрегата показывают хорошую надежность при правильном обслуживании, пробег до 100-120 тысяч километров. В России планируется продавать только версию верхнего уровня оснащения. Наконец, эксперты выделяют Chevrolet Orlando как хороший вариант компактного вэна, который может стать альтернативой Lada Largus, производство которого еще не началось. Этот автомобиль также поставляется из Китая. Цена американской модели составляет от 2,5 до 3,1 миллионов рублей. Он оснащен 1,4-литровым турбированным двигателем мощностью 163 л. с., который работает с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Хотя эти двигатели пока не так хорошо изучены в России, ремонт их может быть дорогим и сложным. Однако это единственный недостаток этой модели. Третий ряд сидений может показаться не слишком вместительным, но при сложении его получается достаточно просторный багажник.