Владельцы Cybertruck проводят серию экспериментов, включая стрельбу из оружия, проезд через высокую воду и удары металлическим шаром, чтобы проверить прочность своих машин.
Инженер Cybertruck, Уэс Моррилл, призывает прекратить эти эксперименты, но некоторые продолжают их проводить, вдохновленные словами главы Tesla, Илона Маска, о "непробиваемости" и "апокалиптичности" транспортного средства.
Хотя машина рекламируется как стойкая к пулям, ее стандартная версия не имеет бронированных стекол. Различные тесты, включая стрельбу, удары молотком и затопление, демонстрируют, на что способен Кибергрузовик.
Одуванчики – это настойчивые и некапризные сорняки, которые способны быстро распространяться и захватывать наш садовый участок. Их ярко-желтые цветы, кажется, могут оживить любое пространство, но многие садоводы видят в них лишь неприятность, которую следует преодолеть. В данной статье мы рассмотрим эффективные способы избавления от одуванчиков и предложим несколько советов по профилактике их повторного появления.