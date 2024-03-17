Шокирующие эксперименты с Cybertruck: как его проверяют на прочность?

Cybertruck на износ: почему его владельцы ставят под сомнение прочность?

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Владельцы Cybertruck проводят серию экспериментов, включая стрельбу из оружия, проезд через высокую воду и удары металлическим шаром, чтобы проверить прочность своих машин.

Фото: Wikipedia by Lcaa9 is licensed under CC BY-SA 4.0

Инженер Cybertruck, Уэс Моррилл, призывает прекратить эти эксперименты, но некоторые продолжают их проводить, вдохновленные словами главы Tesla, Илона Маска, о "непробиваемости" и "апокалиптичности" транспортного средства.

Хотя машина рекламируется как стойкая к пулям, ее стандартная версия не имеет бронированных стекол. Различные тесты, включая стрельбу, удары молотком и затопление, демонстрируют, на что способен Кибергрузовик.