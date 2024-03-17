Исследование экспертов: 6 функций в авто, которые вам не понадобятся

6 опций автомобилей, которые оказались малополезными: мнение экспертов

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Эксперты "Российской газеты" идентифицировали 6 опций автомобилей, которые оказались малополезными или даже проблематичными для водителей.

Фото: Wikipedia by Land Rover MENA is licensed under CC BY 2.0

Это включает в себя штатную систему навигации, омыватели фар, систему автопарковки, систему распознавания голоса, круиз-контроль и панорамную крышу.

Каждая из этих функций имеет свои недостатки, начиная от низкой эффективности и заканчивая неудобствами в использовании, что делает их менее желанными для водителей.