Исследование экспертов: 6 функций в авто, которые вам не понадобятся

Эксперты "Российской газеты" идентифицировали 6 опций автомобилей, которые оказались малополезными или даже проблематичными для водителей.
Это включает в себя штатную систему навигации, омыватели фар, систему автопарковки, систему распознавания голоса, круиз-контроль и панорамную крышу.
Каждая из этих функций имеет свои недостатки, начиная от низкой эффективности и заканчивая неудобствами в использовании, что делает их менее желанными для водителей.
Одуванчики – это настойчивые и некапризные сорняки, которые способны быстро распространяться и захватывать наш садовый участок. Их ярко-желтые цветы, кажется, могут оживить любое пространство, но многие садоводы видят в них лишь неприятность, которую следует преодолеть. В данной статье мы рассмотрим эффективные способы избавления от одуванчиков и предложим несколько советов по профилактике их повторного появления.