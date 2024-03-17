Остывший двигатель и правильный антифриз: секреты доливки, о которых вам не расскажут в автосервисе

Как некорректная доливка охлаждающей жидкости может повредить двигатель автомобиля

0:39 Your browser does not support the audio element. Авто

Эксперт рассказал о том, как ошибки при доливке охлаждающей жидкости могут привести к серьезным проблемам с двигателем автомобиля. Проверка уровня антифриза требует особого внимания, особенно при работе с горячим двигателем, чтобы избежать опасности обжига.

Фото: Wikipedia by fir0002 is licensed under CC BY 2.0

Смешивание разных марок антифризов или использование неподходящей жидкости может нанести ущерб двигателю. Несоответствие температурных характеристик системы охлаждения и антифриза также может вызвать проблемы.

Важно следить за уровнем антифриза, чтобы избежать повышенного давления в системе, и проверять состояние крышки расширительного бачка для предотвращения перегрева двигателя.