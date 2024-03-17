Хитрости экономии: как купить машину дешевле и не пожалеть

Три простых способа сэкономить на покупке автомобиля

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Эксперты портала NJCAR. RU раскрывают несколько простых правил, помогающих приобрести автомобиль по выгодной цене, как новый, так и подержанный. Зимой цены на авто снижаются, так как многие владельцы закрывают "сезон", что создает дополнительные возможности для покупателей.

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Также снижение спроса на предшественника модели при появлении обновленной версии позволяет получить выгоду от скидок и уступок со стороны продавцов. Однако, важно помнить о разумной экономии и быть бдительным при покупке автомобиля, чтобы избежать скрытых недостатков или непредвиденных расходов.