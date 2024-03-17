Новые правила на дороге: как правильно проезжать круговые перекрестки

Изменения в правилах проезда круговых перекрестков: что нужно знать водителям

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Год назад вступили в силу изменения в правилах дорожного движения, касающиеся проезда круговых перекрестков. Новая формулировка ставит перед водителями ряд вопросов и вызывает недопонимание.

Фото: openverse by WSDOT is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

Согласно новым правилам, при въезде на круговой перекресток водитель с дороги, не являющейся главной, обязан уступить дорогу участникам, движущимся по этому перекрестку. Однако ситуация усложняется, если перед круговым перекрестком установлен знак "Главная дорога" или "Круговое движение".

Водителям необходимо соблюдать требования этих знаков. В случае наличия светофора на перекрестке, нужно руководствоваться правилами регулируемых перекрестков. Непонимание новых правил может привести к неправильным действиям на дороге, поэтому важно ознакомиться с ними и соблюдать требования дорожных знаков и сигналов.