Эти 5 ошибок на мойке авто могут привести к серьезным последствиям

5 ключевых ошибок на мойке, которые могут повредить ваш автомобиль

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Многие владельцы автомобилей предпочитают отдавать свои машины на мойку, чтобы избавиться от проблем и потратить время на приятный досуг. Однако неосторожное обращение с автомобилем на мойке может привести к серьезным последствиям.

Фото: openverse by MarkScottAustinTX is licensed under CC BY-SA 2.0

Эксперты выделили 5 ключевых ошибок, которые могут нанести вред вашему автомобилю. Среди них — редкая мойка автомобиля, остатки влаги на деталях после мойки зимой, мойка подкапотного пространства под давлением, а также использование аппаратов высокого давления, которые могут повредить ЛКП.

Важно обращаться только в проверенные временем автомойки, чтобы обеспечить чистоту кузова и избежать непредвиденных проблем с автомобилем.