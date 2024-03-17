Все, что вы хотели знать о новых пикапах в России: лучшие модели и их цены

Обзор новых моделей пикапов на российском рынке: лидеры и цены

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В прошлом году на российском рынке появилось много новых моделей пикапов, и большинство из них теперь доступны для покупки через официальные каналы продаж.

Фото: openverse.org by Hanna Zelenko is licensed under CC BY-SA 4.0.

УАЗ "Пикап" занимает первое место в рейтинге благодаря своей доступности, начиная от 1 555 000 рублей за базовую версию. На втором месте находится JAC T6, а третье место занимает Sollers ST6 из-за снижения цены благодаря локализации производства.

Далее следуют JAC T8, Great Wall Poer King Kong, JAC T8 Pro, JMC Vigus, Great Wall Poer, Dongfeng DF6 и Changan Hunter Plus.