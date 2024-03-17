Все, что вы хотели знать о новых пикапах в России: лучшие модели и их цены

В прошлом году на российском рынке появилось много новых моделей пикапов, и большинство из них теперь доступны для покупки через официальные каналы продаж.
УАЗ "Пикап" занимает первое место в рейтинге благодаря своей доступности, начиная от 1 555 000 рублей за базовую версию. На втором месте находится JAC T6, а третье место занимает Sollers ST6 из-за снижения цены благодаря локализации производства.
Далее следуют JAC T8, Great Wall Poer King Kong, JAC T8 Pro, JMC Vigus, Great Wall Poer, Dongfeng DF6 и Changan Hunter Plus.
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