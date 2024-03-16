Не покупайте новое: список непобедимых японских авто, которые прослужат вам более 15 лет

По данным американского издания iSeeCars, японские автомобили, особенно Toyota, Honda и Subaru, считаются самыми надежными и долговечными. Рейтинг надежности был составлен на основе анализа 350 тысяч сделок купли-продажи автомобилей с пробегом, выпущенных с 1984 по 2004 годы. Вот несколько моделей, которые остаются в одних руках более 15 лет:
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Toyota Highlander: внедорожник первого поколения занял первое место с результатом 18,3%.
Toyota Sienna: минивэн показал показатель в 15,5%.
Toyota Tacoma: среднеразмерный пикап занял третье место с результатом 14,5%.
Toyota Tundra и Subaru Forester: флагманский пикап и кроссовер занимают четвертое и пятое места соответственно.
Также в ТОП-15 входят модели такие как Toyota RAV4, Honda Pilot, Honda CR-V, Toyota Prius, Toyota 4Runner, Honda Odyssey, Toyota Corolla, Toyota Camry, Honda Civic и все семейство Toyota Land Cruiser.
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