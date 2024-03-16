Не покупайте новое: список непобедимых японских авто, которые прослужат вам более 15 лет

Надежность, выдержанная временем: японские автомобили, которые служат более 15 лет

1:10 Your browser does not support the audio element. Авто

По данным американского издания iSeeCars, японские автомобили, особенно Toyota, Honda и Subaru, считаются самыми надежными и долговечными. Рейтинг надежности был составлен на основе анализа 350 тысяч сделок купли-продажи автомобилей с пробегом, выпущенных с 1984 по 2004 годы. Вот несколько моделей, которые остаются в одних руках более 15 лет:

Фото: Wikipedia by Kevauto is licensed under CC BY-SA 4.0

Toyota Highlander: внедорожник первого поколения занял первое место с результатом 18,3%.

Toyota Sienna: минивэн показал показатель в 15,5%.

Toyota Tacoma: среднеразмерный пикап занял третье место с результатом 14,5%.

Toyota Tundra и Subaru Forester: флагманский пикап и кроссовер занимают четвертое и пятое места соответственно.

Также в ТОП-15 входят модели такие как Toyota RAV4, Honda Pilot, Honda CR-V, Toyota Prius, Toyota 4Runner, Honda Odyssey, Toyota Corolla, Toyota Camry, Honda Civic и все семейство Toyota Land Cruiser.