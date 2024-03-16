Отдача, но не на долго: почему современные моторы ломаются быстрее и как этого избежать

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Пять факторов, уменьшающих ресурс двигателя: что стоит знать при выборе автомобиля

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Авто

При выборе автомобиля важно обратить внимание на факторы, которые могут существенно снизить ресурс двигателя. Портал njcar. ru подготовил рейтинг основных "нюансов", влияющих на надежность силовых агрегатов:

Пять факторов, уменьшающих ресурс двигателя: что стоит знать при выборе автомобиля
Фото: openverse by MotorVerso is licensed under CC BY 2.0
  • "Даунсайзинг": уменьшение объема камер сгорания может повысить риск преждевременного износа из-за увеличения степени сжатия.
  • Уменьшение размеров поршня: это может привести к соприкосновению поршня с цилиндрами при работе на высоких оборотах.
  • Малый объем с турбонаддувом: высокие температуры в турбине могут ускорить износ двигателя.
  • Пренебрежение процедурой прогревания: особенно в условиях минусовой температуры, что может также ускорить износ.
  • Система "старт-стоп": хотя она создана для снижения вредных выбросов, частые пуски могут уменьшить ресурс двигателя.

Понимание этих факторов поможет выбрать автомобиль, который будет более надежным и долговечным.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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