Ремонт без возврата запчастей: что изменилось в автосервисах и как это отразится на вашем кошельке

Почему автосервисы перестали возвращать старые запчасти: экспертный анализ

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Портал njcar. ru выяснил у представителя крупного сервисного центра причины изменения политики возврата старых запчастей после ремонта автомобилей.

Фото: openverse by Brett Levin Photography is licensed under CC BY 2.0

С учетом значительного подорожания и дефицита на рынке автодеталей, механики стараются не возвращать снятые с авто запчасти. Вместо этого они начали восстанавливать и повторно использовать бывшие в употреблении детали, такие как стартеры, генераторы, рычаги подвески и амортизаторы.

Это позволяет снизить время ожидания и сократить затраты на ремонт автомобилей.