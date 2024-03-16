Ремонт без возврата запчастей: что изменилось в автосервисах и как это отразится на вашем кошельке

Портал njcar. ru выяснил у представителя крупного сервисного центра причины изменения политики возврата старых запчастей после ремонта автомобилей.
С учетом значительного подорожания и дефицита на рынке автодеталей, механики стараются не возвращать снятые с авто запчасти. Вместо этого они начали восстанавливать и повторно использовать бывшие в употреблении детали, такие как стартеры, генераторы, рычаги подвески и амортизаторы.
Это позволяет снизить время ожидания и сократить затраты на ремонт автомобилей.
Телеведущий Владимир Березин, знавший Светлану Михайловну более 30 лет, выразил свои воспоминания о ней.