Не заводится машина? Эксперт дал советы, как проверить и исправить проблемы с аккумулятором

Эксперт журнала "За рулем" Михаил Колодочкин рассказывает о том, как водители могут самостоятельно выявить проблемы с аккумулятором автомобиля. Он отмечает, что срок службы аккумуляторной батареи зависит от различных факторов, включая погодные условия и техническое состояние автомобиля. Оптимальный период службы составляет около 4-5 лет.
Для диагностики аккумулятора следует сначала проверить его на наличие подтеков и механических повреждений. Затем, используя электронный тестер, измерить напряжение на клеммах аккумулятора. Нормальное значение должно быть в диапазоне 14,0-14,4 В при работающем двигателе и 12,6-12,7 В при выключенном двигателе и полностью заряженной батарее. Если значения ниже установленного диапазона, то проблема может быть связана с неисправностью генератора или проводки. Если аккумулятор разряжен, его следует зарядить или заменить.
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