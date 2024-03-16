Не заводится машина? Эксперт дал советы, как проверить и исправить проблемы с аккумулятором

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Как определить проблемы с аккумулятором автомобиля: советы эксперта

1:04
Авто

Эксперт журнала "За рулем" Михаил Колодочкин рассказывает о том, как водители могут самостоятельно выявить проблемы с аккумулятором автомобиля. Он отмечает, что срок службы аккумуляторной батареи зависит от различных факторов, включая погодные условия и техническое состояние автомобиля. Оптимальный период службы составляет около 4-5 лет.

Как определить проблемы с аккумулятором автомобиля: советы эксперта
Фото: magic-booster .fr/collections/booster-batterie by Magic Booster is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Для диагностики аккумулятора следует сначала проверить его на наличие подтеков и механических повреждений. Затем, используя электронный тестер, измерить напряжение на клеммах аккумулятора. Нормальное значение должно быть в диапазоне 14,0-14,4 В при работающем двигателе и 12,6-12,7 В при выключенном двигателе и полностью заряженной батарее. Если значения ниже установленного диапазона, то проблема может быть связана с неисправностью генератора или проводки. Если аккумулятор разряжен, его следует зарядить или заменить.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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