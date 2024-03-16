Удар по кошельку: владельцы параллельного импорта столкнулись с дополнительными платежами за утилизацию

Решение Федеральной таможенной службы о дополнительном наложении утилизационного сбора на ввезенные по параллельному импорту машины вызвало недовольство среди россиян.
Около семи тысяч владельцев иностранных автомобилей теперь должны заплатить дополнительно от 300 до 840 тысяч рублей за утилизацию, в зависимости от модели транспортного средства. Многие из них получили счета на сумму более миллиона рублей.
Минпромторг указывает, что данные граждане не соблюдали условия для получения льготного утилизационного сбора, так как некорректно оформили документы или приобрели автомобиль для перепродажи. Ранее президент России Владимир Путин выразил мнение о необходимости избегать обременения налогами автовладельцев, которые приобрели машины до введения нового утилизационного сбора.
Телеведущий Владимир Березин, знавший Светлану Михайловну более 30 лет, выразил свои воспоминания о ней.