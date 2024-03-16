Весенняя распутица: как избежать гибели своего автомобиля в лужах

Как водители убивают машины в весеннюю распутицу: секреты избежания серьезных повреждений

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В интервью порталу NJCAR. RU директор сетевого автосервиса раскрывает, как водители массово наносят вред своим машинам во время весенней распутицы. Главная опасность — гидроудар двигателя, который может произойти, если вода попадет в систему впуска. Это может привести к серьезным повреждениям и даже выбросу двигателя на свалку.

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Кроме того, вода может негативно воздействовать на электронику автомобиля, вызывая короткое замыкание и заглушение двигателя. Попадание воды в выхлопную систему также приведет к проблемам с работой двигателя.

Для избежания таких ситуаций водителям рекомендуется не рисковать и избегать преодоления луж в незнакомых местах, двигаться только по уже пройденным другими автомобилями маршрутам и не спешить при проезде водных преград.