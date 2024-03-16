Весенняя распутица: как избежать гибели своего автомобиля в лужах

В интервью порталу NJCAR. RU директор сетевого автосервиса раскрывает, как водители массово наносят вред своим машинам во время весенней распутицы. Главная опасность — гидроудар двигателя, который может произойти, если вода попадет в систему впуска. Это может привести к серьезным повреждениям и даже выбросу двигателя на свалку.
Кроме того, вода может негативно воздействовать на электронику автомобиля, вызывая короткое замыкание и заглушение двигателя. Попадание воды в выхлопную систему также приведет к проблемам с работой двигателя.
Для избежания таких ситуаций водителям рекомендуется не рисковать и избегать преодоления луж в незнакомых местах, двигаться только по уже пройденным другими автомобилями маршрутам и не спешить при проезде водных преград.
Телеведущий Владимир Березин, знавший Светлану Михайловну более 30 лет, выразил свои воспоминания о ней.