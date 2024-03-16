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Тайные аутсайдеры: почему эти японские автомобили не нашли своего пути в России

Аутсайдеры рынка: самые невостребованные японские автомобили в России

0:51
Авто

Портал NJCAR. RU сообщает, что не все японские автомобили пользуются популярностью на российском рынке. Исследование, проведенное специалистами "Российской газеты" по результатам 2019 года, выявило самые невостребованные модели из Страны Восходящего Солнца.

Аутсайдеры рынка: самые невостребованные японские автомобили в России
Фото: Wikipedia by JamesYoung8167 is licensed under CC BY-SA 4.0

В рейтинге аутсайдеров преобладают модели SUV: Infiniti QX60, Subaru Outback, Lexus GX, Suzuki Jimny. Следом идут рамный пикап Isuzu D-Max и внедорожник Honda Pilot. Седаны таких брендов, как Subaru Legacy и Lexus LS, также оказались в списке непопулярных автомобилей, а модели Infiniti Q50, Infiniti Q60, Lexus IS, Subaru WRX и Nissan GT-R замыкают список самых невостребованных "японцев" на российском рынке.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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