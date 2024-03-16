Тайные аутсайдеры: почему эти японские автомобили не нашли своего пути в России

Портал NJCAR. RU сообщает, что не все японские автомобили пользуются популярностью на российском рынке. Исследование, проведенное специалистами "Российской газеты" по результатам 2019 года, выявило самые невостребованные модели из Страны Восходящего Солнца.
В рейтинге аутсайдеров преобладают модели SUV: Infiniti QX60, Subaru Outback, Lexus GX, Suzuki Jimny. Следом идут рамный пикап Isuzu D-Max и внедорожник Honda Pilot. Седаны таких брендов, как Subaru Legacy и Lexus LS, также оказались в списке непопулярных автомобилей, а модели Infiniti Q50, Infiniti Q60, Lexus IS, Subaru WRX и Nissan GT-R замыкают список самых невостребованных "японцев" на российском рынке.
Телеведущий Владимир Березин, знавший Светлану Михайловну более 30 лет, выразил свои воспоминания о ней.