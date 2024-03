Тайна ночных штрафов: почему дорожные камеры могут пропустить ваше нарушение

Российский портал njcar. ru выяснил у представителя ГИБДД, почему некоторые дорожные камеры не фиксируют нарушения в темное время суток. В ночное время освещение играет важную роль для работы камер. Хотя радары могут заметить нарушителей в темноте, для фотосъемки требуется подсветка. Для этого камеры используют инфракрасную подсветку, которая незаметна для водителей, но позволяет фиксировать номера машин на расстоянии до 150 метров.

Фото: commons.wikimedia.org by Alestivak is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported