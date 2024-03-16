Тайна ночных штрафов: почему дорожные камеры могут пропустить ваше нарушение

Российский портал njcar. ru выяснил у представителя ГИБДД, почему некоторые дорожные камеры не фиксируют нарушения в темное время суток. В ночное время освещение играет важную роль для работы камер. Хотя радары могут заметить нарушителей в темноте, для фотосъемки требуется подсветка. Для этого камеры используют инфракрасную подсветку, которая незаметна для водителей, но позволяет фиксировать номера машин на расстоянии до 150 метров.
Однако для идентификации автомобиля также требуется снимок, определяющий его габариты и модель. Инфракрасная подсветка не всегда обеспечивает достаточное качество снимка, поэтому камеры устанавливаются в местах, где есть обычное уличное освещение. Если освещение выключено, камера может не однозначно определить модель машины, и штрафные уведомления не отправляются.
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