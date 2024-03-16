Турбированные моторы: проблемы и стереотипы, которые отталкивают россиян

Популярность турбированных моторов среди российских автолюбителей остается низкой, несмотря на их отличные показатели мощности и топливной экономичности. Эксперты журнала "За рулем" выяснили, что за негативным имиджем турбированных агрегатов стоят несколько причин.
Одной из причин является то, что автопроизводителям было проще и более эффективно создавать турбированные двигатели для соответствия экологическим стандартам "Евро-5" и "Евро-6". Однако, несмотря на их преимущества, среди "первой волны" турбированных моторов выявлены неудачные модели, такие как Ford 1.0 EcoBoost, Volkswagen/Audi 1.4 TSI/TFSI, BMW серий N45 и N46, а также Opel 1.0 R3.
Характерные проблемы для турбированных двигателей включают чрезмерное потребление масла, преждевременный износ деталей, восприимчивость к качеству топлива и октановому числу. Несоблюдение рекомендаций по обслуживанию также может привести к образованию нагара и отложений.
Хотя до 2012 года многие недостатки были устранены, и к 2015 году модели были заменены на новые, стереотип о ненадежности турбированных двигателей сохраняется. Избавиться от него поможет только время и практика эксплуатации.
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