Секреты выбора подержанного внедорожника: лучшие модели с вариатором, проверенные временем

ТОП-5 надежных подержанных вседорожников с вариаторной трансмиссией

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Выбор подержанного вседорожника с вариаторной трансмиссией может быть сложным из-за противоречивых мнений о надежности этого типа передачи. Для помощи автолюбителям и профессионалам, эксперты портала NJCAR. RU составили рейтинг ТОП-5 наиболее надежных моделей. В рейтинге учитывались возможные поломки CVT и цены на подержанные автомобили 2010-2015 годов в России.

Фото: Openverse by Dinkun Chen is licensed under CC BY-SA 4.0

На пятом месте оказался Nissan Qashqai с вариаторной трансмиссией TR580, способной преодолевать до 150-180 тыс. км без ремонта при правильном обслуживании.

Четвертую строчку занимает Subaru Forester с фирменным вариатором TR580, который выдерживает около 170-200 тыс. км пробега.

На третьей позиции — Nissan X-Trail с бесступенчатой КПП Jatco JF011E, способной проехать до 180-200 тыс. км без ремонта.

На втором месте — Mitsubishi Outlander с вариатором Jatco JF011E, который выдерживает до 230-250 тыс. км пробега.

Первое место занимает Toyota RAV4 с CVT от Aisin, которая может преодолеть до 300 тыс. км благодаря особому конструктивному решению.