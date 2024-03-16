Секреты выбора масла для вашего турбомотора: как сохранить мощность и продлить срок службы

Выбор моторного масла для турбодвигателей: маловязкие или с большей степенью вязкости?

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Автопроизводители рекомендуют маловязкие масла для большинства турбодвигателей, чтобы обеспечить лучшее соотношение мощности и экономичности. Эти масла компенсируют потери энергии на трение и обеспечивают оптимальную смазку узких масляных каналов таких двигателей.

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Однако у них есть риск сухого трения, что может сократить срок службы двигателя. Для минимизации рисков рекомендуется выбирать полностью синтетические масла с большей степенью вязкости, такие как 5W-30 или 5W-40, что поможет увеличить ресурс двигателя.