Автоэксперт Моржаретто: средний возраст автомобиля в РФ перевалил за 15 лет

Автопарк в России стареет с каждым годом. Если еще 10 лет назад средний возраст автомобиля составлял примерно 11 лет, то в настоящее время этот показатель уже превысил 15 лет. Об этом заявил заместитель главного редактора издания "За рулем" и автоэксперт Игорь Моржаретто в интервью Общественной Службе Новостей.
По словам Моржаретто, определить оптимальный срок эксплуатации автомобиля, после которого его лучше заменить, невозможно, так как это зависит от индивидуального отношения владельца к машине.
"Если владелец тщательно ухаживает за автомобилем, проводит регулярное обслуживание и ремонт, не откладывает важные мероприятия на потом, то автомобиль может прослужить долго. Я знаю автомобили возрастом в 15 лет, которые все еще находятся в отличном техническом состоянии, в то время как есть машины, эксплуатируемые как такси, которые уже после года использования нужно отправить на утилизацию. Это чисто индивидуальный вопрос, аналогично здоровью: некоторые люди остаются здоровыми до 100 лет, в то время как другие сталкиваются с проблемами здоровья в раннем возрасте", — отметил он.
Также Моржаретто добавил, что частота замены автомобиля зависит от финансовых возможностей владельца. Некоторые люди даже при текущих ценах предпочитают менять машину каждый год, в то время как другие вынуждены эксплуатировать автомобили длительное время, иногда до 30 лет.
"С увеличением срока владения автомобилем в стране есть негативные последствия, так как это свидетельствует о том, что финансовое положение россиян не улучшается", — считает эксперт.
Он также отметил, что далеко не все могут себе позволить приобрести желаемое авто после продажи старого, что и приводит к тому, что многие отказываются от замены автомобиля.
"Это скорее всего не результат улучшения жизни", — добавил он.
Удобрение этим средством укрепит рассаду.