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Автоэксперт Моржаретто: средний возраст автомобиля в РФ перевалил за 15 лет

1:50
Авто

Автопарк в России стареет с каждым годом. Если еще 10 лет назад средний возраст автомобиля составлял примерно 11 лет, то в настоящее время этот показатель уже превысил 15 лет. Об этом заявил заместитель главного редактора издания "За рулем" и автоэксперт Игорь Моржаретто в интервью Общественной Службе Новостей.

Автоэксперт Моржаретто: средний возраст автомобиля в РФ перевалил за 15 лет
Фото: unsplash.com by Jaromír Kavan is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain

По словам Моржаретто, определить оптимальный срок эксплуатации автомобиля, после которого его лучше заменить, невозможно, так как это зависит от индивидуального отношения владельца к машине.

"Если владелец тщательно ухаживает за автомобилем, проводит регулярное обслуживание и ремонт, не откладывает важные мероприятия на потом, то автомобиль может прослужить долго. Я знаю автомобили возрастом в 15 лет, которые все еще находятся в отличном техническом состоянии, в то время как есть машины, эксплуатируемые как такси, которые уже после года использования нужно отправить на утилизацию. Это чисто индивидуальный вопрос, аналогично здоровью: некоторые люди остаются здоровыми до 100 лет, в то время как другие сталкиваются с проблемами здоровья в раннем возрасте", — отметил он.

Также Моржаретто добавил, что частота замены автомобиля зависит от финансовых возможностей владельца. Некоторые люди даже при текущих ценах предпочитают менять машину каждый год, в то время как другие вынуждены эксплуатировать автомобили длительное время, иногда до 30 лет.

"С увеличением срока владения автомобилем в стране есть негативные последствия, так как это свидетельствует о том, что финансовое положение россиян не улучшается", — считает эксперт.

Он также отметил, что далеко не все могут себе позволить приобрести желаемое авто после продажи старого, что и приводит к тому, что многие отказываются от замены автомобиля.

"Это скорее всего не результат улучшения жизни", — добавил он.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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