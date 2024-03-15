Тайны срока службы зимних покрышек с "липучкой": что говорят о ней три гиганта производства шин?

Три крупных производителя автомобильных шин — Sumitomo Rubber Industries (Dunlop), Toyo Tires и Nihon Michelin Tire — высказали свои позиции относительно срока службы нешипованной зимней резины, известной как "липучка".
Sumitomo утверждает, что шины следует менять каждые 3-4 года после использования в течение 3-4 сезонов, но не указывает конкретного срока службы. Toyo Tires и Michelin Tire считают, что срок службы зависит от множества факторов, включая погодные условия и соблюдение рекомендаций по хранению.
Однако японская Ассоциация честной торговли утверждает, что автопокрышки, хранящиеся в соответствии с рекомендациями, сохраняют свои качества на 99% после 2 лет с момента выпуска. Исследование, проведенное в 2018 году, подтвердило этот вывод. Тем не менее с течением времени резина стареет, поэтому Toyo Tires рекомендует проверять шины, использованные в течение 5 лет, и заменять их после 10 лет эксплуатации.
Важно отметить, что все три производителя предостерегают от использования нешипованной зимней резины с изношенным протектором, указывая на специальный индикатор 50% износа как показатель необходимости замены.
Удобрение этим средством укрепит рассаду.