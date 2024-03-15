Рейтинг проблемности паркетников с пробегом: анализ TUV о распространённых неисправностях

Эксперты TUV выявили самые ненадёжные паркетники с пробегом

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Ассоциация технического надзора Германии (TUV) опубликовала рейтинг проблемности паркетников с пробегом, проанализировав более 9 миллионов автомобилей разных марок и возрастных категорий.

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В первые три года эксплуатации наибольшее количество проблем выявлено у Dacia/Renault Duster, Hyundai Tucson и KIA Sportage. В возрасте 3-5 лет KIA Sportage стала лидером по количеству проблем, особенно с тормозной системой.

Volkswagen Tiguan и Nissan Qashqai также попали в список проблемных автомобилей. Среди автомобилей старше 10 лет Mitsubishi Outlander оказался лидером по количеству жалоб на проблемы с рулевой и тормозной системами.