Ассоциация технического надзора Германии (TUV) опубликовала рейтинг проблемности паркетников с пробегом, проанализировав более 9 миллионов автомобилей разных марок и возрастных категорий.
В первые три года эксплуатации наибольшее количество проблем выявлено у Dacia/Renault Duster, Hyundai Tucson и KIA Sportage. В возрасте 3-5 лет KIA Sportage стала лидером по количеству проблем, особенно с тормозной системой.
Volkswagen Tiguan и Nissan Qashqai также попали в список проблемных автомобилей. Среди автомобилей старше 10 лет Mitsubishi Outlander оказался лидером по количеству жалоб на проблемы с рулевой и тормозной системами.
Удобрение этим средством укрепит рассаду.