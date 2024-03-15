Взрывной рост: китайские автогиганты устраивают автопромышленную революцию в Европе и Латинской Америке

Китайские автопроизводители, стремящиеся к глобальному росту, расширяют свое присутствие за рубежом, открывая новые автозаводы в различных странах мира.
BYD, Chery Auto, SAIC Motor и Great Wall Motor активно инвестируют в строительство заводов в Таиланде, Бразилии, Венгрии, Узбекистане и других странах, а также рассматривают возможность запуска производства в Европе и Латинской Америке.
Хип-хоп исполнитель Александр Тарасов, известный под псевдонимом T-Killah, прокомментировал слухи о романе с Ольгой Бузовой.