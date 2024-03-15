Взрывной рост: китайские автогиганты устраивают автопромышленную революцию в Европе и Латинской Америке

Китайские автопроизводители расширяются за рубежом: строят заводы в Европе и Латинской Америке

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Китайские автопроизводители, стремящиеся к глобальному росту, расширяют свое присутствие за рубежом, открывая новые автозаводы в различных странах мира.

Фото: Wikipedia by JustAnotherCarDesigner is licensed under CC BY-SA 4.0

BYD, Chery Auto, SAIC Motor и Great Wall Motor активно инвестируют в строительство заводов в Таиланде, Бразилии, Венгрии, Узбекистане и других странах, а также рассматривают возможность запуска производства в Европе и Латинской Америке.