Последний шанс для ценителей: BMW представляет ограниченную серию M3 с механической коробкой

BMW анонсировала выпуск специальной версии M3 MT Final Edition в Японии в честь 35-й годовщины первой победы в DTM. Автомобиль будет ограниченным выпуском в 150 единиц, доступных только для японских клиентов.
Он будет оснащен механической коробкой передач и деталями дизайна, вдохновленными оригинальным гоночным автомобилем M3 DTM. Стоимость автомобиля составит около $95,000.
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