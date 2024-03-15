Последний шанс для ценителей: BMW представляет ограниченную серию M3 с механической коробкой

BMW выпускает последнюю специальную версию M3 с механической коробкой передач для Японии

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BMW анонсировала выпуск специальной версии M3 MT Final Edition в Японии в честь 35-й годовщины первой победы в DTM. Автомобиль будет ограниченным выпуском в 150 единиц, доступных только для японских клиентов.

Фото: BMW

Он будет оснащен механической коробкой передач и деталями дизайна, вдохновленными оригинальным гоночным автомобилем M3 DTM. Стоимость автомобиля составит около $95,000.