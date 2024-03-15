Автопроизводители под угрозой снижения оценки безопасности из-за экранов вместо кнопок

Европейский NCAP снизит оценку безопасности за отсутствие физических кнопок управления

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Европейский NCAP объявил о намерении снизить оценку безопасности автомобиля, если у него отсутствуют физические элементы управления определенными функциями.

Фото: openverse by Lucinho Photography is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

Это вызвало волну вопросов о том, существуют ли еще автомобили без центральных экранов управления. Несмотря на распространенность таких экранов, некоторые автомобили, такие как Dacia Sandero, Logan, Jogger и Fiat Panda, предлагают версии с минимальными или без центральных экранов.

Кроме того, некоторые коммерческие и экзотические автомобили также могут похвастаться отсутствием экранов, предлагая вместо этого более традиционные кнопки и переключатели.