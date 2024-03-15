Nissan прекратит производство GT-R после 2025 года

Nissan представил новый GT-R 2025

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Ниссан анонсировал выпуск 2025 GT-R в Японии, который поступит в продажу в июне. Единственное механическое изменение касается моделей Premium Edition T-spec и Track Edition, которые унаследовали оборудование от Nismo Special Edition, включая весовые поршневые кольца, шатуны и коленчатый вал.

Фото: Wikipedia by Kazyakuruma is licensed under CC BY-SA 4.0

Для Premium Edition также доступен интерьер Blue Heaven, и цены на модели варьируются от $97,700 до $207,000. Производство будет ограничено, возможно, из-за дефицита запчастей. Рассматривается вероятность, что R35 уйдет после 2025 года.