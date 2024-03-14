35 компаний США платили своим боссам больше, чем налогов — включая Tesla и Netflix

Исследование, проведенное Институтом политических исследований и Американцами за справедливость налогов, выявило, что 35 крупных американских компаний выплачивали своим пятерым высшим руководителям больше, чем они уплачивали федеральных налогов в период с 2018 по 2022 годы.
Одним из самых шокирующих случаев оказалась компания Tesla, которая не только не платила федеральных налогов, но и получила возврат $1 миллиона от правительства. Это вызвало общественное возмущение, учитывая богатство ее основателя, Илона Маска.
Телеведущий Владимир Березин, знавший Светлану Михайловну более 30 лет, выразил свои воспоминания о ней.