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35 компаний США платили своим боссам больше, чем налогов — включая Tesla и Netflix

Tesla не платила федеральных налогов на прибыль, выплачивая руководителям 2,5 миллиарда долларов

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Исследование, проведенное Институтом политических исследований и Американцами за справедливость налогов, выявило, что 35 крупных американских компаний выплачивали своим пятерым высшим руководителям больше, чем они уплачивали федеральных налогов в период с 2018 по 2022 годы.

Tesla не платила федеральных налогов на прибыль, выплачивая руководителям 2,5 миллиарда долларов
Фото: flickr.com by 401(K) 2012 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Одним из самых шокирующих случаев оказалась компания Tesla, которая не только не платила федеральных налогов, но и получила возврат $1 миллиона от правительства. Это вызвало общественное возмущение, учитывая богатство ее основателя, Илона Маска.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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