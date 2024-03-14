Lincoln Nautilus 2024: второе пришествие американского роскошного автомобиля

Подробный обзор нового Lincoln Nautilus 2024: ренессанс американского лакшери

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После неудачных лет Lincoln начал свой восход в индустрии роскошных автомобилей с выпуска перерожденного седана Continental в 2017 году, за которым последовал улучшенный Navigator.

Фото: Wikipedia by JustAnotherCarDesigner is licensed under CC BY-SA 4.0

Новый Lincoln Nautilus 2024 года продолжает этот тренд, предлагая привлекательный внешний вид и впечатляющий интерьер. Стильный дизайн, инновационная технология и высокое качество исполнения делают его достойным конкурентом в сегменте роскоши.

Особенно примечательна 48-дюймовая изогнутая панорамная дисплейная панель, занимающая всю длину приборной панели, что придает салону современный и изысканный вид.