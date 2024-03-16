Смертельные тайны трассы: почему обгон – это игра с судьбой, рассказали в ГИБДД

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Почему категорически запрещено обгонять несколько автомобилей за раз

2:04
Авто

Частые нарушения Правил дорожного движения могут иметь негативные последствия, особенно при выполнении маневра обгона на трассе. Представитель ГИБДД в интервью порталу njcar. ru объяснил, почему обгон нескольких машин на трассе является крайне опасным.

Почему категорически запрещено обгонять несколько автомобилей за раз
Фото: Wikipedia by Di Axion23 - Flickr is licensed under CC BY-SA 3.0

Некоторые водители верят, что современные автомобили с мощными двигателями, полным приводом и отличными тормозами гарантируют безопасность в любых ситуациях на дороге. Однако на практике из-за особенностей дорожного покрытия в России даже видимо безопасный маневр может стать причиной ДТП.

Один из типичных сценариев на трассе — обгон нескольких транспортных средств. При хорошей видимости и отсутствии запрещающих знаков водитель может попытаться выехать на встречную полосу, чтобы обогнать фуры и медленно движущиеся автомобили. Часто такие маневры завершаются успешно, но в этом процессе таится опасность.

Следует учитывать, что хорошо просматриваемые участки дорог могут быть не только зоной безопасного обгона, но и местом для пешеходных переходов. Если разметка внезапно меняется на сплошную, водителю придется резко вернуться на свою полосу, что может быть сложно. Это создает опасность, особенно на пешеходных переходах.

Еще одна угроза при обгоне — неожиданные выезды других машин. Ситуация становится еще опаснее, если впереди колонны обгоняемых машин кто-то решает повернуть налево.

В соответствии с ПДД, перед обгоном водитель должен убедиться, что полоса, на которую он собирается выехать, достаточно свободна, и что обгон не создаст помех другим участникам движения.

Также водителю запрещается совершать обгоны, если перед ним уже идет обгон, если впереди на той же полосе машина подает сигнал поворота налево, если следующее за ним транспортное средство начало обгон, а также если после завершения обгона водитель не сможет безопасно вернуться на свою полосу.

Нарушители могут быть оштрафованы или лишены прав в соответствии с КоАП РФ.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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