Что будет с ценами на машины с 1 апреля: меняются правила ввоза через российскую таможню

Россиянам рассказали, как изменятся цены на автомобили в РФ с 1 апреля

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С 1 апреля 2024 года в России запрещается ввоз новых автомобилей по схеме параллельного импорта с оформлением на физических лиц без дополнительных платежей. Эксперты утверждают, что это повлияет на цены на некоторые марки.

Фото: Wikipedia by Bezik is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0.

Теперь при ввозе через российскую таможню физические лица должны будут оплатить все акцизы и налоги. Если автомобиль был ввезен через страны Таможенного союза, будет необходимо также уплатить утилизационный сбор в размере 306 тысяч рублей.

До 1 апреля официальные дилеры и частные лица имели возможность ввозить на территорию РФ автомобили практически любых марок без разрешения бренда или дилера. Это было осуществимо благодаря параллельному импорту, при котором автомобили приобретались через частных лиц или по заниженной таможенной стоимости.

Например, цены на китайские автомобили марки Chery у официальных дилеров отличались от цен на параллельные машины. Покупка по выгодной цене была возможна у тех продавцов, которые осуществляли поставки через страны Евразийского экономического союза с заниженной таможенной стоимостью.

При ввозе автомобиля с физического лица не взималась часть налогов и акцизов. Эта схема была популярна из-за выгодных условий растаможки, несмотря на риски.

Однако с 1 апреля приобрести автомобиль для личного пользования можно будет только у продавцов, которые уплатили все таможенные платежи. Эксперты считают, что новые правила повлияют лишь на цены на автомобили, но не на общее предложение на рынке.

Независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов считает, что говорить о полном отказе от параллельного импорта в РФ пока рано.

"Принятые меры по ужесточению условий растаможки сделают его невыгодным для продавцов. Спрос на такие автомобили среди конечных потребителей снизится, так как приобрести 'серый' автомобиль дешевле, чем у официальных дилеров, уже не получится. Размеры утилизационного сбора для тех физических лиц, кто ввозит автомобиль в Россию и продает его третьим лицам раньше, чем через 12 месяцев после регистрации, теперь будут соразмерны тарифам для юридических лиц", — пояснил эксперт автоотрасли.

По мнению Тузова, практически все автомобили, ввозимые в страну по параллельному импорту, подорожают примерно на 30%.

Поэтому россиянам будет выгоднее покупать автомобили у официальных дилеров. Это в первую очередь касается брендов, которые официально не представлены в России. Например, цена на кроссовер Li 9 в Китае составляет примерно 5 млн рублей, а в РФ он продается от 7 млн рублей.

После уплаты всех обязательных сборов и перепрошивки программ для эксплуатации на территории России цена кроссовера составит 7,8 млн рублей.