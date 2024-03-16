Избегайте аварии: как правильно обслуживать АКП и избежать переключения передач вне контроля

Работа автоматической коробки передач (АКП) в автомобилях может быть нарушена из-за недостатка масла и других проблем, отметил Алексей Шпикалов, директор по сервису и запасным частям дилерского холдинга "Авилон".
Он подчеркнул важность проверки уровня масла, так как его недостаток может вызвать нештатные переключения передач.
Шпикалов также посоветовал обратить внимание на возможность замены масла в трансмиссии, поскольку загрязненное, некачественное или старое масло может быть причиной подобных проблем. Он добавил, что обновление или перекалибровка программного обеспечения АКП также могут помочь избавиться от толчков и рывков.
Однако, по словам Шпикалова, другие методы уже требуют проведения диагностики и определения дефектов трансмиссии. Чтобы избежать возможных повреждений и обеспечить гарантированный результат, он настоятельно рекомендует проводить все работы в специализированных автосервисах.
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