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Как сэкономить тысячи на ремонте коробки-"робота": 7 простых шагов

Водителям перечислили 7 способов, способных продлить ресурс коробки-"робота"

2:30
Авто

Современные автоматизированные коробки передач с двойным сцеплением, несмотря на их особенности конструкции, при правильном обращении могут оказаться такими же надежными и удобными в использовании, как и традиционные автоматические коробки передач. Чтобы продлить срок службы автоматизированной коробки передач, важно следовать рекомендациям экспертов, которые выделили семь ключевых моментов.

Водителям перечислили 7 способов, способных продлить ресурс коробки-"робота"
Фото: openverse by mangopulp2008 is licensed under CC BY-NC-ND 2.0
  • Замена масла: Рекомендуется менять масло в автоматизированных коробках передач каждые 60 тысяч километров вместе с заменой масляного фильтра. Замену масла в блоке управления мехатроникой лучше проводить у специалистов, обладающих необходимым оборудованием.
  • Спокойный стиль вождения: Электроника автоматизированной коробки передач адаптируется под стиль вождения. Плавное управление газом и тормозом помогает системе оптимизировать переключение передач, что снижает нагрузку на диски сцепления и трансмиссию в целом.
  • Полное нажатие педали тормоза: При остановке автомобиля и переключении режимов необходимо полностью нажимать на педаль тормоза, чтобы диски сцепления полностью размыкались, предотвращая быстрый износ.
  • Использование ручного режима в пробках: Для уменьшения износа и перегрева автоматизированной трансмиссии рекомендуется использовать ручной режим в условиях пробок, чтобы снизить нагрузку на систему.
  • Избегание перегрузок и пробуксовок: Перегрузки и пробуксовки могут привести к перегреву и выходу из строя автоматизированной коробки передач. Рекомендуется использовать метод раскачки для выбивания автомобиля из грязи или снега, а также избегать перегрузки буксировкой прицепа, что может негативно сказаться на деталях коробки.
  • Обслуживание радиатора: Роботизированные трансмиссии обычно оснащены отдельным радиатором для охлаждения масла, который необходимо промывать несколько раз в год, чтобы предотвратить перегрев и последующий выход из строя.
  • Использование положения "нейтраль": Длительное удержание сцепления в выжатом состоянии может привести к износу подшипников вилки. Перевод селектора в положение "нейтраль" во время длительных остановок снимает напряжение с сцепления, что помогает предотвратить износ.

При остановке на более чем 10–20 секунд также рекомендуется перевести селектор в "нейтраль", однако не следует использовать это положение для движения по инерции, чтобы избежать дополнительного расхода топлива и негативного воздействия на состояние сцепления при последующем переключении в режим движения.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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