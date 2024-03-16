Как сэкономить тысячи на ремонте коробки-"робота": 7 простых шагов

Водителям перечислили 7 способов, способных продлить ресурс коробки-"робота"

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Современные автоматизированные коробки передач с двойным сцеплением, несмотря на их особенности конструкции, при правильном обращении могут оказаться такими же надежными и удобными в использовании, как и традиционные автоматические коробки передач. Чтобы продлить срок службы автоматизированной коробки передач, важно следовать рекомендациям экспертов, которые выделили семь ключевых моментов.

Фото: openverse by mangopulp2008 is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

Замена масла : Рекомендуется менять масло в автоматизированных коробках передач каждые 60 тысяч километров вместе с заменой масляного фильтра. Замену масла в блоке управления мехатроникой лучше проводить у специалистов, обладающих необходимым оборудованием.

: Рекомендуется менять масло в автоматизированных коробках передач каждые 60 тысяч километров вместе с заменой масляного фильтра. Замену масла в блоке управления мехатроникой лучше проводить у специалистов, обладающих необходимым оборудованием. Спокойный стиль вождения : Электроника автоматизированной коробки передач адаптируется под стиль вождения. Плавное управление газом и тормозом помогает системе оптимизировать переключение передач, что снижает нагрузку на диски сцепления и трансмиссию в целом.

: Электроника автоматизированной коробки передач адаптируется под стиль вождения. Плавное управление газом и тормозом помогает системе оптимизировать переключение передач, что снижает нагрузку на диски сцепления и трансмиссию в целом. Полное нажатие педали тормоза : При остановке автомобиля и переключении режимов необходимо полностью нажимать на педаль тормоза, чтобы диски сцепления полностью размыкались, предотвращая быстрый износ.

: При остановке автомобиля и переключении режимов необходимо полностью нажимать на педаль тормоза, чтобы диски сцепления полностью размыкались, предотвращая быстрый износ. Использование ручного режима в пробках : Для уменьшения износа и перегрева автоматизированной трансмиссии рекомендуется использовать ручной режим в условиях пробок, чтобы снизить нагрузку на систему.

: Для уменьшения износа и перегрева автоматизированной трансмиссии рекомендуется использовать ручной режим в условиях пробок, чтобы снизить нагрузку на систему. Избегание перегрузок и пробуксовок : Перегрузки и пробуксовки могут привести к перегреву и выходу из строя автоматизированной коробки передач. Рекомендуется использовать метод раскачки для выбивания автомобиля из грязи или снега, а также избегать перегрузки буксировкой прицепа, что может негативно сказаться на деталях коробки.

: Перегрузки и пробуксовки могут привести к перегреву и выходу из строя автоматизированной коробки передач. Рекомендуется использовать метод раскачки для выбивания автомобиля из грязи или снега, а также избегать перегрузки буксировкой прицепа, что может негативно сказаться на деталях коробки. Обслуживание радиатора : Роботизированные трансмиссии обычно оснащены отдельным радиатором для охлаждения масла, который необходимо промывать несколько раз в год, чтобы предотвратить перегрев и последующий выход из строя.

: Роботизированные трансмиссии обычно оснащены отдельным радиатором для охлаждения масла, который необходимо промывать несколько раз в год, чтобы предотвратить перегрев и последующий выход из строя. Использование положения "нейтраль": Длительное удержание сцепления в выжатом состоянии может привести к износу подшипников вилки. Перевод селектора в положение "нейтраль" во время длительных остановок снимает напряжение с сцепления, что помогает предотвратить износ.

При остановке на более чем 10–20 секунд также рекомендуется перевести селектор в "нейтраль", однако не следует использовать это положение для движения по инерции, чтобы избежать дополнительного расхода топлива и негативного воздействия на состояние сцепления при последующем переключении в режим движения.