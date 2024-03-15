Тайны подготовки к весеннему сезону: что скрывают фильтры и щетки стеклоочистителя

Весной необходимо произвести замену фильтров и щеток стеклоочистителя в автомобиле, а также осуществить тщательную чистку колесных дисков. Это подчеркнул автоэксперт Дмитрий Попов, который дал рекомендации по правильной подготовке автомобиля к теплому времени года.
Эксперт отметил, что в течение зимы фильтры часто забиваются, а щетки стеклоочистителя изнашиваются. Он также подчеркнул, что в днище машины и других местах накапливаются грязь и соль, которые под воздействием дождя могут вызвать коррозию.
"В противном случае, они останутся там, вымываясь дождевой водой, и медленно, но верно начнут разрушать автомобиль, способствуя появлению ржавчины," — пояснил эксперт.
Удобрение этим средством укрепит рассаду.