Тайны подготовки к весеннему сезону: что скрывают фильтры и щетки стеклоочистителя

Автоэксперт Попов: щетки стеклоочистителя в машине стоит заменять раз в сезон

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Весной необходимо произвести замену фильтров и щеток стеклоочистителя в автомобиле, а также осуществить тщательную чистку колесных дисков. Это подчеркнул автоэксперт Дмитрий Попов, который дал рекомендации по правильной подготовке автомобиля к теплому времени года.

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Эксперт отметил, что в течение зимы фильтры часто забиваются, а щетки стеклоочистителя изнашиваются. Он также подчеркнул, что в днище машины и других местах накапливаются грязь и соль, которые под воздействием дождя могут вызвать коррозию.