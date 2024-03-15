Тайна долголетия вашего автомобиля: специалисты советуют — меняйте масло или не избежать ремонта

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Раскрыт оптимальный интервал замены масла в двигателе автомобиля

2:03
Авто

Моторное масло в автомобиле играет не только роль в охлаждении и смазке двигателя, но и в защите его от загрязнений и преждевременного износа. Технический тренер сети автосервисов Fit Service, Сергей Пономарев, рассказал "Автоновостям дня" об оптимальном интервале замены масла в условиях России.

Раскрыт оптимальный интервал замены масла в двигателе автомобиля
Фото: sigaus. es by SIGAUS is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Он подчеркнул, что отсрочка замены масла может привести к его окислению и потере свойств, а также к разрушению присадок, что ускоряет износ деталей и создает нагар и шлам внутри двигателя.

Нагары, смытые маслом, оказываются в жидкости и переносятся в масляный фильтр, у которого есть свой ресурс. При длительном использовании старого масла происходит ускорение окислительных процессов, и масло уже не соответствует требованиям.

Эксперт отметил, что образующиеся отложения остаются в моторе даже после полной замены масла. При систематических задержках в его замене эти отложения накапливаются и циркулируют в двигателе, минуя масляный фильтр. Это приводит к ускоренному износу деталей и дорогостоящему ремонту.

Производители обычно рекомендуют менять масло каждые 10-15 тысяч километров, но в суровых климатических условиях России рекомендуется делать это чаще, примерно каждые 7 тысяч километров.

Эксперт также указал на факторы, сокращающие срок службы моторного масла, такие как регулярные прогревы автомобиля зимой, частая езда в пробках, активный стиль вождения с частыми разгонами и короткие городские поездки.

Рекомендуется ориентироваться на пробег или сезонность при замене масла, а не на календарь. При замене масла также следует обновлять масляный фильтр и промывать мотор специальной промывочной жидкостью перед заменой масла, чтобы удалить возможные отложения.

Регулярная замена масла является важным профилактическим мероприятием. При выборе масла необходимо обращать внимание на его класс вязкости, соответствие требованиям автопроизводителя и условия эксплуатации автомобиля.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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