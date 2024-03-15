Автоэксперты рассказали, как привести машину в порядок после зимы

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Пора ли менять шины?

Фото: Wikipedia by Bezik is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0.

Многое зависит от климата. В южных регионах, сильный гололед и обильные снегопады уже маловероятны. Однако, в средних широтах погода может подкинуть неожиданности. Поэтому рекомендуется подождать с заменой хотя бы до конца марта – шины, особенно зимние, останутся в хорошем состоянии, обеспечивая большую безопасность на скользких дорогах.

Для тех, кто меняет шины самостоятельно, важно уделить время осмотру выделенного после снятия колеса пространства. Следует оценить состояние тормозных механизмов, пыльников, а также чехла на рулевом механизме. Важно проверить крепление пластиковых подкрылков и провести осмотр каждого колеса, чтобы выявить изношенные подшипники или люфты в шарнирах.

Не стоит менять без нужды

Не стоит тратить силы и средства напрасно. Например, замена аккумуляторной батареи должна производиться исходя из ее фактического состояния, а не просто по сезону.

Для этого необходимо проверить напряжение разомкнутой цепи (НРЦ) при холодном двигателе, не отсоединяя клемму. Нормальное напряжение составляет 12,4–12,5 В для аккумуляторов любого типа. Если оно ниже, батарею следует зарядить в теплом помещении. После заряда и выдержки (хранение отключенной от зарядного устройства батареи в течение 10–15 часов) НРЦ должно составлять 12,5–12,7 В.

Аналогичная ситуация с моторным маслом. Весной и летом можно использовать любое масло, соответствующее рекомендациям автопроизводителя, в отличие от зимних условий, когда предпочтение отдается маслам с низкой вязкостью.

Генеральная уборка

Рекомендуется заменить стеклоочистители. Несмотря на стоимость, они изнашиваются быстрее, особенно зимой. Также стоит обновить состав стеклоомывайки, разбавив его водой или добавив менее морозоустойчивую жидкость.

Важно очистить пространство под ветровым стеклом, чтобы избежать неприятного запаха в салоне и предотвратить быстрое ржавление деталей кузова. Проведите осмотр багажника, вынув из него зимнее оборудование и вычистив скопившуюся грязь. Также убедитесь, что в багажнике остались только необходимые предметы. Например, канистру с чистой водой можно пригодиться в поездке. Тряпки для грязных работ лучше хранить в отдельном пакете, чтобы не испачкать салон.

Встречать весну на грязной машине не стоит. Поэтому рекомендуется помыть кузов от грязи и реагентов, а также пропылесосить салон. Также стоит внимательно осмотреть кузов на наличие сколов, царапин и других повреждений, чтобы своевременно их устранить и предотвратить коррозию.