Зимний бум: как китайские автомобили разочаровали владельцев? Исследование "Авто.ру"

Россияне назвали главные проблемы китайских автомобилей в морозы

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В последний зимний период владельцы китайских автомобилей столкнулись с несколькими распространенными проблемами, включая разрядку аккумулятора, трудности с запуском двигателя при низких температурах, а также повреждения элементов стеклоочистителя и проблемы с лакокрасочным покрытием. Эти выводы сделаны в новом исследовании, проведенном порталом "Авто.ру".

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Согласно данным "Авто.ру", самыми распространенными проблемами, с которыми сталкивались владельцы китайских автомобилей этой зимой, были разрядка аккумулятора (36%) и трудности при запуске двигателя из-за низких температур (33%).

Кроме того, примерно четверть респондентов (24%) сообщили о повреждениях элементов механизма очистки стекол, таких как щетки, трапеции и омыватель.

Другие 16% опрошенных автовладельцев отметили низкое качество сборки своих автомобилей и проблемы с лакокрасочным покрытием, а 14% столкнулись с неисправностями, связанными с тормозной системой и коробкой передач.

Дополнительно был проведен опрос среди дилеров. По их данным, основная часть проблем, с которыми сталкивались китайские автовладельцы зимой, связана с неисправностью сенсорных дисплеев — 43% клиентов обращались с жалобами на эту проблему.

Кроме того, к дилерам также обращались из-за трудностей с запуском двигателя при низких температурах, поломок системы ABS и проблем с бортовым компьютером.