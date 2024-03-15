Не дайте обрыву ремня ГРМ испортить вашу жизнь: 5 секретных приёмов от профессионалов

Автомеханик объяснил, как водители своими действиями убивают ремень ГРМ

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Среди всех неприятностей, которые могут поджидать владельцев автомобилей, есть одна особенно серьёзная — поломка зубчатого ремня ГРМ.

Фото: openverse by inju is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

Руководитель автосервиса, специализирующегося на ремонте двигателей, поделился с порталом njcar. ru своими советами о том, как увеличить срок службы этой важной детали, и как незнающие водители могут нанести ей вред.

Обрыв ремня ГРМ — это настоящая беда, которая всегда влечет за собой серьезные финансовые потери. Последствия такой поломки могут быть катастрофическими: повреждение клапанов, деформация распределительного вала, искривление шатунов, а в некоторых случаях даже разрушение поршней. Иногда даже дорогостоящий ремонт не спасет ситуацию — может потребоваться полная замена двигателя.

Обычно ремень ГРМ держится примерно от 70 000 до 90 000 километров. Однако, чем мощнее и сложнее двигатель, тем раньше этот элемент может выйти из строя. Например, ремень на атмосферных двигателях обычно служит дольше, чем на турбированных.

Но бывает и так, что ремни изнашиваются даже раньше намеченного срока, и в этом виноваты не только проблемы с конструкцией или ошибки производства, но и неправильное обращение водителей, которые пытаются сэкономить на обслуживании своего автомобиля.

В условиях роста цен на запчасти многие автовладельцы предпочитают выбирать более дешевые аналоги, даже если это подделки. Несмотря на предупреждения о возможных проблемах, такие запчасти пользуются популярностью. Однако стоит помнить, что экономия на ремне ГРМ может привести к значительным расходам на последующий ремонт двигателя.

Кроме того, важно не только приобрести качественную запчасть, но и правильно ее установить. Поэтому лучше довериться официальным дилерам или специализированным автоцентрам, чем мастерским сомнительного происхождения.

Даже небольшие ошибки при установке могут привести к потере мощности двигателя, увеличению расхода топлива и, конечно же, преждевременному обрыву ремня ГРМ.

Также важно следить за чистотой под капотом. Например, утечка моторного масла может стать причиной обрыва ремня ГРМ, если масло попадет на него.

Для владельцев автомобилей с механической коробкой передач также важно помнить, что запуск двигателя с толкача может быть опасным, так как рывки могут вызвать обрыв ремня ГРМ.