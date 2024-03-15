Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Автоэксперт Моржаретто: средний возраст автомобиля в РФ перевалил за 15 лет
В Новом Театре состоялась премьера спектакля "Анна Долгарева. Господи, если ты там не очень занят"
Молдавия должна готовиться к вступлению в НАТО
Канцлер ФРГ Шольц анонсировал создание новой военной коалиции
Как не поправиться в отпуске: пять неожиданных лайфхаков
Депутат Фролова объяснила, зачем нужно запретить продажу энергетиков подросткам
TV2: боевики ВСУ столкнулись с настоящим адом после возвращения с фронта
Норберт Фибиг разъяснил, почему немецкие туристы выбирают Турцию в качестве отдыха
Маттиола или ночная фиалка, мирабилис, ночной табак
Не дайте обрыву ремня ГРМ испортить вашу жизнь: 5 секретных приёмов от профессионалов

Автомеханик объяснил, как водители своими действиями убивают ремень ГРМ

2:26
Авто

Среди всех неприятностей, которые могут поджидать владельцев автомобилей, есть одна особенно серьёзная — поломка зубчатого ремня ГРМ.

Автомеханик объяснил, как водители своими действиями убивают ремень ГРМ
Фото: openverse by inju is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

Руководитель автосервиса, специализирующегося на ремонте двигателей, поделился с порталом njcar. ru своими советами о том, как увеличить срок службы этой важной детали, и как незнающие водители могут нанести ей вред.

Обрыв ремня ГРМ — это настоящая беда, которая всегда влечет за собой серьезные финансовые потери. Последствия такой поломки могут быть катастрофическими: повреждение клапанов, деформация распределительного вала, искривление шатунов, а в некоторых случаях даже разрушение поршней. Иногда даже дорогостоящий ремонт не спасет ситуацию — может потребоваться полная замена двигателя.

Обычно ремень ГРМ держится примерно от 70 000 до 90 000 километров. Однако, чем мощнее и сложнее двигатель, тем раньше этот элемент может выйти из строя. Например, ремень на атмосферных двигателях обычно служит дольше, чем на турбированных.

Но бывает и так, что ремни изнашиваются даже раньше намеченного срока, и в этом виноваты не только проблемы с конструкцией или ошибки производства, но и неправильное обращение водителей, которые пытаются сэкономить на обслуживании своего автомобиля.

В условиях роста цен на запчасти многие автовладельцы предпочитают выбирать более дешевые аналоги, даже если это подделки. Несмотря на предупреждения о возможных проблемах, такие запчасти пользуются популярностью. Однако стоит помнить, что экономия на ремне ГРМ может привести к значительным расходам на последующий ремонт двигателя.

Кроме того, важно не только приобрести качественную запчасть, но и правильно ее установить. Поэтому лучше довериться официальным дилерам или специализированным автоцентрам, чем мастерским сомнительного происхождения.

Даже небольшие ошибки при установке могут привести к потере мощности двигателя, увеличению расхода топлива и, конечно же, преждевременному обрыву ремня ГРМ.

Также важно следить за чистотой под капотом. Например, утечка моторного масла может стать причиной обрыва ремня ГРМ, если масло попадет на него.

Для владельцев автомобилей с механической коробкой передач также важно помнить, что запуск двигателя с толкача может быть опасным, так как рывки могут вызвать обрыв ремня ГРМ.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Рассада будет сильной и здоровой: обязательно полейте её этим средством через 5-10 дней после пикировки

Удобрение этим средством укрепит рассаду.

Борная кислота — универсальное средство, применяемое как удобрение для растений
Директор молокозавода Квасникова посоветовала проверять качество масла в Роспотребнадзоре
Масло жирностью ниже 82,5% — совсем не оно. Директор молокозавода раскрыла секреты производителей
Этот дивный кустарник красив круглый год: садоводы выбирают его за яркие цветы и изящные побеги
Рэпер T-Killah высказался о своём романе с Ольгой Бузовой
Патриотический подъём в России будет условием высокой явки на выборах Дмитрий Плотников ВСУ "вырезаны" ночью в Козинке и уничтожены при отходе на дистанционно заминированное поле Любовь Степушова Military Watch рассказал о мощи северокорейского танка нового поколения Петр Ермилин
Это растение превратит ваш сад в тропический рай: привлекает своей насыщенно-зелёной листвой и крупными гроздьями ярких цветков
Потянут только выносливые люди: эти породы кошек официально признаны самыми игривыми
В Киеве решили, что смогут справиться со сверхэффективной тактической авиацией России американскими чудо-ракетами
В Киеве решили, что смогут справиться со сверхэффективной тактической авиацией России американскими чудо-ракетами
Последние материалы
TV2: боевики ВСУ столкнулись с настоящим адом после возвращения с фронта
Норберт Фибиг разъяснил, почему немецкие туристы выбирают Турцию в качестве отдыха
Маттиола или ночная фиалка, мирабилис, ночной табак
Игорь Акинфеев рассказал, какой период в его карьере был "точкой наивысшего комфорта"
Ученые увеличили силу свечения электрона в 100 раз
"РВ": "Искандер" уничтожил под Одессой базу ВСУ с главарями нацистского батальона
Программу по "преодолению последствий русификации" одобрили власти Украины
Автомеханик объяснил, как водители своими действиями убивают ремень ГРМ
Шольц: замороженные активы РФ пойдут на покупку оружия для ВСУ
Как приготовить лимонный крамбл: рецепт для сладкоежек
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников