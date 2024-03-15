Как разоблачить скрученный пробег и сохранить свои деньги при покупке автомобиля

Автоэксперт Попов перечислил признаки скрученного пробега в авто

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При выборе подержанного автомобиля, независимо от его пробега, важно осмотреть детали, подверженные быстрому износу. Важно обратить внимание на состояние поршневой группы, проверить компрессию, сцепление и подвеску, как отмечает специалист по автомобилям Дмитрий Попов.

Фото: Wikipedia by Axion23 is licensed under CC BY-SA 3.0

Иногда возможно, что автомобиль продают, указывая пробег в 60 тысяч километров, тогда как он на самом деле может превышать 160 тысяч. Это может привести к замене многих дорогостоящих деталей.

Приборы, измеряющие пробег, обычно электронные, и считается, что они надежны и не подвержены вмешательству. Однако следы манипуляций могут быть обнаружены в блоке управления двигателем. Специалисты, работающие с этим блоком, могут проверить фактический пробег, так как там сохраняется информация о моточасах.

Важно также оценить состояние всех узлов автомобиля, которые могут потребовать замены в ближайшем будущем, таких как сцепление, сайлентблоки, рычаги, шаровые и т. д. Проверка краски на наличие признаков рихтовки также является важной частью осмотра автомобиля.

Что касается китайских автомобилей, то на данный момент в России практически отсутствуют подержанные автомобили с большим пробегом из-за того, что китайские производители появились на рынке относительно недавно.

Тем не менее, даже при покупке подержанного современного китайского автомобиля рекомендуется провести тщательную диагностику, советует эксперт.