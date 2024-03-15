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В России предложили отменить транспортный налог

1:59
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Депутаты от ЛДПР представили законопроект, который направлен на полное отмену налога на автотранспорт в России. По информации, опубликованной на сайте naavtotrasse.ru, их предложение включает исключение транспортного налога из общей налоговой системы страны.

В России предложили отменить транспортный налог
Фото: "Culfa şəhəri yol" by Azerbaijaniboy is licensed under CC BY-SA 4.0.

Причина такого предложения заключается в том, что действующий налог, по мнению парламентариев, приводит к двойному налогообложению, учитывая уже взимаемые налоги на транспортную инфраструктуру через акцизы на топливо.

Каждый год автовладельцы вынуждены оплачивать налоговые сборы, что, по мнению авторов законопроекта, несправедливо.

Основным аргументом депутатов является неполнота текущей системы налогообложения, которая не учитывает ряд важных факторов, таких как состояние дорожного покрытия, возраст и технические характеристики автомобилей, а также тип использованных дорог.

Например, согласно высказанному мнению специалистов, владелец автомобиля из Москвы может регулярно пользоваться качественными дорогами, в то время как другой водитель из сельской местности может передвигаться по плохим дорогам и лишь время от времени, например, летом, когда посещает дачу.

Несмотря на значительные различия в условиях эксплуатации, оба владельца вынуждены платить сопоставимые суммы налога.

На сегодняшний день размер транспортного налога зависит от различных факторов, включая срок владения автомобилем и мощность его двигателя. Также предусмотрен дополнительный коэффициент для владельцев дорогих моделей, увеличивающий налоговую ставку.

По замыслу инициаторов законопроекта, налог на автотранспорт не оказывает значительного влияния на решение экологических проблем и недооценивает ущерб, причиняемый дорожной инфраструктуре автомобилями.

В случае принятия предложенного закона, российские водители смогут снизить расходы на обслуживание своих автомобилей, что имеет особенно важное значение для некоторых категорий автолюбителей.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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