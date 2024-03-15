Шокирующие признаки! Узнайте, когда ваш автомобиль нуждается в диагностике прямо сейчас

Три основных признака, указывающих на необходимость проведения диагностики автомобиля, были описаны техническим тренером международной сети автосервисов Fit Service, Сергеем Пономаревым, в беседе с "Российской газетой".
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Во-первых, если во время движения автомобиль постоянно наклоняется вправо или влево, это может быть признаком нарушения развал-схождения, неравномерного давления в шинах, деформации кузова или поломки в подвеске. Необходимо обратиться в сервис для выяснения причины и своевременного ремонта.
Во-вторых, появление вибраций во время движения указывает на возможные деформации или повреждения колесных дисков, ослабление гаек или болтов, износ ступичных подшипников или несбалансированность колес. Эти проблемы требуют немедленного обслуживания и устранения.
В-третьих, стуки или посторонние шумы при проезде неровностей указывают на неисправности в ходовой части. Это не только опасно для водителя и пассажиров, но и создает дискомфорт. Рекомендуется проверить автомобиль на станции техобслуживания.
Также следует обратить внимание на неравномерный износ шин, что также может свидетельствовать о необходимости обращения в сервис.
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