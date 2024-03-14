Скрытая опасность на дорогах: почему водители массово отключают ESP и ставят себя под угрозу

В ГИБДД объяснили, почему опасно отключать систему курсовой устойчивости

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Современные механизмы активной безопасности стали стандартом даже для автомобилей, выпускаемых в России. Однако многие водители, стремясь получить максимум удовольствия от вождения, специально отключают ESP.

Фото: телеграмм канал ГИБДД России

Представитель ГИБДД поделился с порталом njcar.ru своим мнением о том, почему отключение системы курсовой устойчивости может быть опасным, особенно для новичков за рулем.

Ранее автомобили прекрасно справлялись без ESP. Первоначально Electronic Stability Program (ESP) была внедрена только в 1995 году на Mercedes-Benz CL600. Позже Bosch и Daimler начали массово выпускать блоки ESP, и производители стали оснащать свои серийные модели этой передовой технологией.

В настоящее время система стабилизации устанавливается даже на самые доступные модели автомобилей, а в некоторых странах даже запрещена продажа новых машин без ESP.

Улучшение устойчивости автомобиля на дороге, особенно на скользких поверхностях, значительно повышает безопасность транспортного средства. ESP способна предотвратить занос или потерю контроля над автомобилем.

Это достигается благодаря взаимодействию датчиков ABS, которые передают информацию о скорости вращения всех колес и положении руля в блок ESP, позволяя системе автоматически подтормаживать одно из колес для восстановления управляемости автомобиля.

Система ESP значительно снижает риск возникновения аварий, однако, несмотря на это, автопроизводители предоставляют возможность отключения этой системы водителям. Иногда электроника вмешивается в процесс вождения в ненужный момент, например, когда необходимо выехать из снега или песка.

В таких ситуациях отключение ESP может быть полезным. Дрифт на асфальте или управляемый занос на льду также возможны при отключенной ESP, однако не каждый водитель может адекватно управлять автомобилем в таких экстремальных условиях.

Поэтому в ГИБДД рекомендуют не рисковать и использовать кнопку отключения системы стабилизации только в крайних случаях, особенно для новичков за рулем. В повседневной эксплуатации включенная система ESP может помочь водителю справиться с заносом при объезде неожиданных препятствий на дороге или при обгоне на скользких участках трассы.