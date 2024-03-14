Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Смогут ли россияне посетить Болгарию после ее вступления в Шенген
Как убрать колтуны с шерсти собаки
Крупный мусор из космоса упадет на Землю уже в эти выходные
"За рулем" объяснил, как возместить ущерб при ДТП, если виновник скрылся
Основатель Complexity Gaming взял кредит под залог дома в банке ради выкупа своего клуба
Эксперты рассказали, сколько делается ОСАГО на машину и на какой срок
Футболист Масалитин считает, что задержание Промеса не идёт на пользу "Спартаку"
Аналитик Беленькая: Минфин РФ ищет источники мобилизации доходов
Интересные факты о фильме "Чарли и шоколадная фабрика"
Скрытая опасность на дорогах: почему водители массово отключают ESP и ставят себя под угрозу

В ГИБДД объяснили, почему опасно отключать систему курсовой устойчивости

2:20
Авто

Современные механизмы активной безопасности стали стандартом даже для автомобилей, выпускаемых в России. Однако многие водители, стремясь получить максимум удовольствия от вождения, специально отключают ESP.

В ГИБДД объяснили, почему опасно отключать систему курсовой устойчивости
Фото: телеграмм канал ГИБДД России

Представитель ГИБДД поделился с порталом njcar.ru своим мнением о том, почему отключение системы курсовой устойчивости может быть опасным, особенно для новичков за рулем.

Ранее автомобили прекрасно справлялись без ESP. Первоначально Electronic Stability Program (ESP) была внедрена только в 1995 году на Mercedes-Benz CL600. Позже Bosch и Daimler начали массово выпускать блоки ESP, и производители стали оснащать свои серийные модели этой передовой технологией.

В настоящее время система стабилизации устанавливается даже на самые доступные модели автомобилей, а в некоторых странах даже запрещена продажа новых машин без ESP.

Улучшение устойчивости автомобиля на дороге, особенно на скользких поверхностях, значительно повышает безопасность транспортного средства. ESP способна предотвратить занос или потерю контроля над автомобилем.

Это достигается благодаря взаимодействию датчиков ABS, которые передают информацию о скорости вращения всех колес и положении руля в блок ESP, позволяя системе автоматически подтормаживать одно из колес для восстановления управляемости автомобиля.

Система ESP значительно снижает риск возникновения аварий, однако, несмотря на это, автопроизводители предоставляют возможность отключения этой системы водителям. Иногда электроника вмешивается в процесс вождения в ненужный момент, например, когда необходимо выехать из снега или песка.

В таких ситуациях отключение ESP может быть полезным. Дрифт на асфальте или управляемый занос на льду также возможны при отключенной ESP, однако не каждый водитель может адекватно управлять автомобилем в таких экстремальных условиях.

Поэтому в ГИБДД рекомендуют не рисковать и использовать кнопку отключения системы стабилизации только в крайних случаях, особенно для новичков за рулем. В повседневной эксплуатации включенная система ESP может помочь водителю справиться с заносом при объезде неожиданных препятствий на дороге или при обгоне на скользких участках трассы.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Елена Ханга показала свою дочь, которая удивила необычной внешностью

У родительницы и дочери большая разница в возрасте.

Елена Ханга поделилась фото с дочерью, которую принимают за ее внучку
Сколько минимум нужно проходить пешком в день
Стало известно, сколько минут в день нужно тратить на ходьбу
Стало известно, кому досталась элитная квартира Юлии Началовой
Красивейший цветок словно осыпан бисером: его обожают ландшафтные дизайнеры - в переводе означает "пахнущий кустарник"
Уничтожение РСЗО HIMARS становится для армии РФ обычным делом Дмитрий Плотников Military Watch рассказал о мощи северокорейского танка нового поколения Петр Ермилин Все дороги теперь ведут через РФ. Путин заговорил о конце "бала вампиров" Любовь Степушова
В Финляндии требуют, чтобы ЕС заставил Японию отказаться от российской древесины
Рассказываем, как бороться с проволочником и восстановить прежний вид садового участка
"Чтобы что?": отмененная Лолита не собирается ехать в Донбасс по примеру Киркорова
"Чтобы что?": отмененная Лолита не собирается ехать в Донбасс по примеру Киркорова
Последние материалы
Рыбий жир: все, что вы хотели знать
Как улучшить отношения с котом
Чешский МИД потребовал у России выпустить из колонии журналистку Турмашеву
Экс-тренер "Зенита" Петржела назвал Дзюбу "старым и медленным" спортсменом
Как приготовить вишнёво-ананасовый смузи
Глобальное потепление вызывает обесцвечивание кораллов Большого Барьерного рифа
Участник состава OG по Dota 2 Себастьян Ceb Дебс рассказал о любимой команде
Жюльет Бинош стала президентом Европейской киноакадемии
Умеренное употребление кофе: польза для сердца и мозга
Как избавиться от мозолей: пять простых способов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников