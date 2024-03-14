Электромобиль Polestar 3: какие новые модели предложены их Полюса супер-силы?

Polestar 3: цены и характеристики моделей для рынка США в 2025 году

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Производство Polestar 3 стартовало только в прошлом месяце, несмотря на то, что автомобиль был представлен в октябре 2022 года. Первые машины собираются на заводе в Китае, а также производство начнется с середины года в Южной Каролине.

Фото: Wikipedia by MrWalkr is licensed under CC BY-SA 4.0

Цены на модели Polestar 3 для рынка США начинаются от $74,800, включая сборы за доставку. Все версии Polestar 3, продаваемые в США в 2025 году, имеют два электромотора, полный привод и батарею емкостью 111 кВт·ч, которую можно быстро заряжать постоянным током до 250 кВт. Базовая модель имеет объединенную мощность 489 л. с. и крутящий момент 620 фунт-футов, достаточно для разгона до 60 миль в час за пять секунд.

Версии Performance повышают мощность до 517 л. с. и 671 фунт-футов крутящего момента, что позволяет ускориться до 60 миль в час за 4,7 секунды. Polestar также предлагает дополнительные пакеты, такие как Plus Pack и Performance Pack, добавляющие различные функции и особенности. Все модели Polestar 3 квалифицируются для получения государственного инцентива в размере $7,500 при лизинге. Polestar начнет доставку автомобилей клиентам во втором квартале года.