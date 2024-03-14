Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему собаки едят траву на улице
Ким Кардашьян и Бьянка Цензори замечены в разговоре на мероприятии Канье Уэста
Всё о проветривании теплиц
Домашний способ удаления краски с волос: пищевая сода и лимонный сок
Студии Amazon и MGM выпустят рождественское бадди-муви со Шварценеггером в роли Санты
Алкоголь и деменция: взгляд специалиста - Доктор Жорж Наасан
"Вести Сочи" расскажут о самой протяженной реке курорта
Сати Казанова вызвала споры: появление с округлившимся животом на светском мероприятии
Ученые США опробовали метод борьбы с бесплодием при помощи "третьего родителя"
Электромобиль Polestar 3: какие новые модели предложены их Полюса супер-силы?

Polestar 3: цены и характеристики моделей для рынка США в 2025 году

1:31
Авто

Производство Polestar 3 стартовало только в прошлом месяце, несмотря на то, что автомобиль был представлен в октябре 2022 года. Первые машины собираются на заводе в Китае, а также производство начнется с середины года в Южной Каролине.

Polestar 3: цены и характеристики моделей для рынка США в 2025 году
Фото: Wikipedia by MrWalkr is licensed under CC BY-SA 4.0

Цены на модели Polestar 3 для рынка США начинаются от $74,800, включая сборы за доставку. Все версии Polestar 3, продаваемые в США в 2025 году, имеют два электромотора, полный привод и батарею емкостью 111 кВт·ч, которую можно быстро заряжать постоянным током до 250 кВт. Базовая модель имеет объединенную мощность 489 л. с. и крутящий момент 620 фунт-футов, достаточно для разгона до 60 миль в час за пять секунд.

Версии Performance повышают мощность до 517 л. с. и 671 фунт-футов крутящего момента, что позволяет ускориться до 60 миль в час за 4,7 секунды. Polestar также предлагает дополнительные пакеты, такие как Plus Pack и Performance Pack, добавляющие различные функции и особенности. Все модели Polestar 3 квалифицируются для получения государственного инцентива в размере $7,500 при лизинге. Polestar начнет доставку автомобилей клиентам во втором квартале года.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Елена Ханга показала свою дочь, которая удивила необычной внешностью

У родительницы и дочери большая разница в возрасте.

Елена Ханга поделилась фото с дочерью, которую принимают за ее внучку
Принцесса Кейт Миддлтон хочет отречься от королевских обязанностей
Конспирологов не остановить: Кейт Миддлтон может отказаться от престола
Не выбрасывайте апельсиновые корки: приготовьте из них необычный витаминный напиток
Любовь зла: реальные случаи, как сотрудницы правоохранительных органов становились сообщницами своих возлюбленных-арестантов
Доверия к Западу нет. Путин обозначил чёткие векторы российской политики Дмитрий Плотников Reuters: Россия разорит крупнейший депозитарий Евросоюза, если будут изъяты активы ЦБ РФ Любовь Степушова В США обратили внимание на активизацию бригады истребителей J-16 Китая Петр Ермилин
Сбежавшая Пугачева продолжает зарабатывать в России: сколько музыкальные сервисы платят Примадонне за прослушивание ее треков
"Беременной никто не видел": 78-летний Петросян и 35-летняя Татьяна Брухунова стали родителями во второй раз
Упражнения на пресс, которые можно выполнять даже сидя на стуле
Упражнения на пресс, которые можно выполнять даже сидя на стуле
Последние материалы
Всё о проветривании теплиц
Домашний способ удаления краски с волос: пищевая сода и лимонный сок
Студии Amazon и MGM выпустят рождественское бадди-муви со Шварценеггером в роли Санты
Алкоголь и деменция: взгляд специалиста - Доктор Жорж Наасан
"Вести Сочи" расскажут о самой протяженной реке курорта
Сати Казанова вызвала споры: появление с округлившимся животом на светском мероприятии
Ученые США опробовали метод борьбы с бесплодием при помощи "третьего родителя"
Завязывание листьев чеснока в узел: практичность или суеверие?
Как приготовить вкусный компот из сухофруктов
Цены на Porsche продолжают расти: в среднем покупатели заплатили 117,000€ за автомобиль в 2023 году
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников