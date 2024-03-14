Ошеломляющий рост цен на Porsche: какие автомобили покупают за 117,000€?

Цены на Porsche продолжают расти: в среднем покупатели заплатили 117,000€ за автомобиль в 2023 году

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На ежегодной пресс-конференции Porsche была объявлена не только ожидаемая новость о 911 Hybrid, но и интересные финансовые показатели. В 2023 году средний чек покупки автомобиля составил около €117,000, что при текущем обменном курсе равняется примерно $127,800. Это сопоставимо с ценой Carrera T в Соединенных Штатах после учета обязательной доставки и сборов за транспортировку.

Фото: Wikipedia by Vauxford is licensed under CC BY-SA 4.0

На такую же сумму в США можно купить два базовых Macan и еще останется несколько тысяч долларов на добавление опций. В Европейском союзе автомобили Porsche обычно дороже, чем в США, из-за налога на добавленную стоимость (НДС), который может достигать 27 процентов в Венгрии.

Помимо этого, в странах Евросоюза вводятся штрафы для покупателей автомобилей с высокими выбросами. Это является причиной того, что Toyota GR Yaris может стоить более $100,000 во Франции. Также Honda Civic Type R стоит шестизначную сумму в Нидерландах. В 2023 году Европа (за исключением Германии) была благоприятной для Porsche, поскольку поставки выросли на 12 процентов.

В домашнем рынке компании спрос вырос на 9,9 процента. Европа составила почти треть глобального спроса. Северная Америка (за исключением Мексики) заняла второе место с долей в 26,9 процента, в то время как Китай (включая Гонконг) представлял 24,8 процента от общего объема продаж.

Порше объясняет, что средняя цена транзакции продолжает расти из года в год, поскольку компания увеличивает стандартное оснащение, что отражается в базовой цене. В 2023 году доставки достигли исторического максимума, составив 320,221 автомобиль или на 3,3 процента больше, чем в предыдущем году.

Cayenne стал самым продаваемым автомобилем компании с 87,553 единицами, за которым тесно следует меньший Macan с 87,355 кроссоверами. Эмблематический 911 занял последнее место на пьедестале с 50,146 спортивными автомобилями, в то время как электрический Taycan финишировал четвертым с 40,629 автомобилями. Panamera заняла предпоследнее место с 34,020 единицами, а 718 Boxster/Cayman закончил с 20,518 автомобилями.

Будет интересно увидеть, сможет ли Porsche поддержать темпы продаж в 2024 году, учитывая, что бензиновый Macan будет снят с производства в Евросоюзе. Из-за грядущих законов о кибербезопасности компания вынуждена удалить свою наличную корову из всех 27 стран, составляющих ЕС. Спортивный кроссовер будет продолжаться в Великобритании.