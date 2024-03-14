Ошибка на дороге: что делать, если вам нужно долить масло, но в ассортименте лишь неподходящие варианты?

Столкнувшись с аварийной утечкой масла в дороге, водителю важно знать, как правильно действовать. Эксперты рекомендуют долить любое доступное масло, близкое по составу, для продолжения движения к ближайшей СТО. После этого необходимо полностью избавиться от смеси, устранить причину утечки и залить рекомендованное масло.
При отсутствии подходящего масла важно соблюдать правила совместимости, предпочтительнее всего лить синтетическое масло в синтетическое, полусинтетическое в полусинтетическое и т. д. Не рекомендуется смешивать масла разных категорий и использовать масла, предназначенные для других типов транспортных средств.
У родительницы и дочери большая разница в возрасте.