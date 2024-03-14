Где ловушка: стертая разметка может стать поводом для лишения водительских прав

Весной на российских дорогах часто возникает проблема с повреждением асфальта и сходом дорожной разметки, что может привести к непреднамеренным нарушениям ПДД и, в конечном итоге, к лишению прав.
Представитель ГИБДД подчеркивает, что водитель не должен быть признан виновным, если он не мог знать о наличии ограничений из-за отсутствия видимых знаков и разметки.
Важно документировать ситуацию с помощью фото и видеозаписей, чтобы предоставить их в суд и доказать свою невиновность.
У родительницы и дочери большая разница в возрасте.