Где ловушка: стертая разметка может стать поводом для лишения водительских прав

Весной на российских дорогах часто возникает проблема с повреждением асфальта и сходом дорожной разметки, что может привести к непреднамеренным нарушениям ПДД и, в конечном итоге, к лишению прав.

Фото: Wikipedia by z22 is licensed under CC BY-SA 3.0