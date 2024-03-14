Попал в сложную ситуацию: два колеса спущены, что делать?

Что делать, если на дороге спускаются два колеса: советы эксперта

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Водителю, столкнувшемуся с ситуацией, когда на дороге спускаются сразу два колеса, следует сохранять спокойствие и принимать необходимые меры. Первым шагом является выявление источника утечки воздуха и оценка состояния шин.

Фото: Wikipedia by Ildar Sagdejev is licensed under CC BY-SA 4.0

Не следует торопиться извлекать острые предметы из колес, чтобы минимизировать потерю воздуха. При наличии насоса возможно продолжить движение до ближайшей шиномонтажной мастерской.

В случае отсутствия насоса, водителю придется использовать временные меры, такие как вызов эвакуатора, попутку или такси, либо приобретение набора для самостоятельного ремонта проколов в шинах. Аэрозольный герметик также может помочь во временном ремонте до посещения шиномонтажа.