Попал в сложную ситуацию: два колеса спущены, что делать?

Водителю, столкнувшемуся с ситуацией, когда на дороге спускаются сразу два колеса, следует сохранять спокойствие и принимать необходимые меры. Первым шагом является выявление источника утечки воздуха и оценка состояния шин.
Не следует торопиться извлекать острые предметы из колес, чтобы минимизировать потерю воздуха. При наличии насоса возможно продолжить движение до ближайшей шиномонтажной мастерской.
В случае отсутствия насоса, водителю придется использовать временные меры, такие как вызов эвакуатора, попутку или такси, либо приобретение набора для самостоятельного ремонта проколов в шинах. Аэрозольный герметик также может помочь во временном ремонте до посещения шиномонтажа.
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