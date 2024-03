7 секретов долговечности автомобильных шин, о которых вы не знали

Эксперты журнала "За рулем" делятся секретами ухода за автомобильными шинами, чтобы продлить их срок службы и обеспечить безопасность во время эксплуатации.

Фото: openverse by mahela1993 is licensed under CC BY-SA 2.0