На что можно потратить меньше, чем на новую Lada Granta?

На вторичном рынке автомобилей в России можно найти невероятно доступные варианты.
Например, в Челябинске предлагается белая "Ока" 1997 года выпуска за 20 тысяч рублей, а в Санкт-Петербурге за всего 24 тысячи рублей можно купить Ford Escort 1982 года. В Тюменской области и в Иркутской области также можно найти бюджетные варианты, такие как Lada 2105 и ВАЗ-2106, за 25 тысяч рублей.
На фоне этих предложений стоимость новой Lada Granta кажется совсем не такой привлекательной.
У родительницы и дочери большая разница в возрасте.