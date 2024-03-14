На что можно потратить меньше, чем на новую Lada Granta?

Недорогие варианты автомобилей на вторичном рынке в России

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На вторичном рынке автомобилей в России можно найти невероятно доступные варианты.

Фото: Wikipedia by Kirill Borisenko is licensed under CC BY-SA 3.0

Например, в Челябинске предлагается белая "Ока" 1997 года выпуска за 20 тысяч рублей, а в Санкт-Петербурге за всего 24 тысячи рублей можно купить Ford Escort 1982 года. В Тюменской области и в Иркутской области также можно найти бюджетные варианты, такие как Lada 2105 и ВАЗ-2106, за 25 тысяч рублей.

На фоне этих предложений стоимость новой Lada Granta кажется совсем не такой привлекательной.