Почему китайцы отказываются от машин отечественного производства

В Китае, несмотря на огромный объем продаж автомобилей, предпочтение отдаётся моделям известных мировых брендов, таким как Honda, Nissan, Toyota и Volkswagen.

Фото: openverse by jamiejohndavies is licensed under "China Flag and Dome" by jamiejohndavies is licensed under CC BY 2.0.