Почему китайцы отказываются от машин отечественного производства

В Китае, несмотря на огромный объем продаж автомобилей, предпочтение отдаётся моделям известных мировых брендов, таким как Honda, Nissan, Toyota и Volkswagen.
Даже таксисты выбирают немецкие Volkswagen, японские Nissan и американские Buick. Местные автолюбители скептически относятся к китайским брендам из-за их репутации ненадежности.
В то же время, импортные бренды постепенно увеличивают свою долю на китайском рынке, вызывая рост конкуренции для местных производителей.
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