Самые угоняемые автомобили в Москве раскрыты

Статистика угона автомобилей в Москве

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Московская прокуратура опубликовала статистику угона автомобилей в столице. По этим данным, наибольшим интересом угонщиков пользовались автомобили марок Toyota, KIA и Hyundai.

Фото: Openverse by Traveller_40 is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

Ведомство отмечает, что в розыск были объявлены 221 машина Toyota, 156 автомобилей KIA и 140 Hyundai. Также в ТОП-10 угоняемых автомобилей входят ВАЗ, Mazda, Lexus, Ford, Nissan, BMW и Renault.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года наблюдаются изменения в лидерах угона машин: ранее лидировали Mercedes-Benz, KIA и ВАЗ.